Carlos Zambrano fue expulsado ante Brasil en Lima | Fuente: EFE

Luego de más de cinco años, Carlos Zambrano vio nuevamente una tarjeta roja vistiendo la camiseta de la Selección Peruana. El defensor central golpeó con el rostro a Richarlison en el partido contra Brasil en el Estadio Nacional y aunque en primera instancia el árbitro Julio Bascuñán le mostró la amarilla, tras acudir al VAR le expulsó.

No obstante, el futbolista de Boca Juniors insistió en que no tuvo intención de agredir a su rival y señaló que el colegiado no actuó de la misma forma ante el golpe recibido por Miguel Trauco.

“Yo me quedo tranquilo porque no fue mi intención agredirlo, simplemente traté de buscar el foul porque estaba acorralado por la esquina. Le di y no fue con tanta vehemencia para reconocer que me fui bien expulsado. En las imágenes se ve que lo toco en el rostro y automáticamente se puede decretar como una roja, puede haber sido así, pero creo que no se tomó con la misma vara todas las jugadas. El árbitro era consciente de lo que estaba haciendo, hubo una jugada en que a Trauco le abrieron la ceja”, señaló en entrevista con el periodista Juan Carlo Esteves.

Zambrano recibió su segunda tarjeta en el torneo, luego de haber visto la amarilla ante Paraguay por infracción sobre Miguel Almirón. Respecto a aquella acción, el peruano consideró que eso sirvió como antecedente para que Bascuñán opte por expulsarlo.

“Creo que lo de Paraguay influyó en la decisión del árbitro. Mucha gente a primera impresión puede pensar en expulsión, pero quien está dentro lo ve distinto. Una amarilla estaba bien, me sentí tranquilo porque sabía que no me iban a expulsar, no como cuando me pasó contra Chile (2015) en la expulsión que tuve. Fui a cubrirme y no a agredirlo. Creo que eso marcó mucho para que la decisión del VAR contra Brasil fuera para una expulsión”, explicó.

Después del juego, Ricardo Gareca dijo que le “preocupaba” el hecho de la roja a Zambrano, ya que consideró es una jugada que puede evitarse.

“Siempre hemos hablado con el ‘profe’, cosas positivas y negativas, ya llegará su momento para que hablemos sobre ese tema, pero yo me quedo tranquilo porque mi esfuerzo y del grupo fue al máximo. Lamentablemente por unos errores del árbitro, nos perjudicó el trabajo que hicimos”, puntualizó.

