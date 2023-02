Nolberto Solano sobre derrota de Perú ante Colombia: 'Este partido nos va a servir muchísimo' | Fuente: Andina

Luego de la derrota de la Selección Peruana Sub 23 ante Colombia en el estadio Miguel Grau del Callao, el entrenador Nolberto Solano se mostró positivo a pesar del resultado y dijo que el partido les va a servir mucho para sacar propias conclusiones de cara al siguiente duelo.

"Jugamos contra una gran selección y lo volveremos a repetir este fin de semana así que sacaremos conclusiones y ojalá podamos seguir corrigiendo. Ahora a preparanos para el día domingo. El partido de hoy nos va a servir muchísimo. Hay que sacar buenas conclsuiones", declaró Solano en conferencia de prensa.

'Ñol' se refirió también al mal estado de la cancha, pero aclaró que no fue una excusa por la derrota. "Una pena y lástima, tratamos de ver un sitio donde ver estos partidos, sin duda afectó para los dos, no hay excusa como para agarrarla por el resultado. Ellos jugaron bien, fueron efectivos y lo pudieron concretar", agregó.

Finalmente el estratega rescató el gran nivel de los jugadores de la selección cafetera. "El primer tiempo no estuvimos mal, y este nivel te exige, eso que es clave. Hemos jugado con una selección colombiana que sus chicos están jugando en Europa. Son fuertes y no podemos darle ventaja. Ellos fueron efectivos, en estos partidos si no aprovechas las oportunidades es difícil", concluyó Nolberto Solano.

