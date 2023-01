Paolo Guerrero y su mensaje a Christian Cueva: 'Esperemos que se enfoque en la profesión' | Fuente: afp

No hay duda que no ha sido un buen año para Christian Cueva no solo por temas extradeportivos, sino por su falta de contuinidad y la pérdida de confianza por parte de Jorge Sampaoli, cuando fue técnico de Santos. Ante ello el delantero Paolo Guerrero le mostró su apoyo a 'Aladino' y confía en que volverá a su nivel de antes.

"Esperemos que retome el buen fútbol que tiene, el enfoque en la profesión. Además, va a ser durísimo este 2020 para todos por las eliminatorias y la Copa América, cada uno debe dar la vida por su equipo", declaró Guerrero en conferencia de prensa.

El 'Depredador' señaló también que el 2020 debería ser su año. "Yo creo que el 2019 no fue su año, ya he conversado con él muchas veces, creo que el 2020 tiene que ser un buen comienzo donde tiene que enfocarse en el fútbol y la selección lo necesita", puntualizó.

Paolo Guerrero, perteneciente a Inter de Porto Alegre se encuentra en Lima disfrutando de sus vacaciones mientras espera que se concrete su llegada a Boca Juniors o que el Colorado lo retenga un tiempo más.

