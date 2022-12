Paolo Guerrero. | Fuente: Inter de Porto Alegre

Paolo Guerrero mostró su alegría por su regreso a las canchas de juego luego de seis meses y tres semanas, después de superar la dolencia a su rodilla que también lo margino de los cuatro primeros partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas.

El atacante de 37 años agradeció a sus compañeros del Inter de Porto Alegre, que lo ayudaron en el proceso de rehabilitación. Así jugó sus primeros minutos en el 2021 en el triunfo por 4-2 ante el Ypiranga por el Campeonato Gaúcho.

"Hoy no es un día cualquiera, es un día súper importante por estos 6 meses y 3 semanas que estuve fuera de los campos de juego y por eso no puedo dejar de registrarlo.Primero quiero agradecer a mis compañeros por todo el apoyo que me brindaron desde el primer día que me lesioné", escribió Paolo Guerrero.

"También quiero agradecer a todos los profesionales con los que trabajé durante todo este tiempo, fisioterapeutas, doctores que contribuyeron para que pueda estar nuevamente en tan poco tiempo en el campo de juego. Feliz por volver y con triunfo. No paramos, vamos Gracias Dios. Los tiempos de Dios son perfectos", agregó.

Por su parte, el defensa argentino Renzo Saravia del Inter felicitó a Guerrero por esforzarse al máximo para su reaparición. "Crack, hermano, después muchas horas de esfuerzo,trabajo y dedicación estás de vuelta. Un ejemplo para todos, crack".

Paolo Guerrero con sus compañeros. | Fuente: Instagram

NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Newsletter "Fútbol como Cancha"

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana

Te sugerimos leer