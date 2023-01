Paolo Guerrero perdió la final de la Copa de Brasil con Internacional a manos de Atlético Paranaense. | Fuente: AFP

Tras perder la final de la Copa de Brasil a manos de Atlético Paranaense, Paolo Guerrero se dio un tiempo con el fin de volver a comentar acerca de su pedido para no ser convocado en la última fecha FIFA. En diálogo con Fox Sports, el delantero de la Selección Peruana lamentó no haber conseguido el título con el Internacional y destacó una vez más su compromiso con la 'Blanquirroja'.

"Era un momento importante de mi carrera y le pedí al profe que no me convocara porque me jugaba cosas importantes. Lamentablemente, no se consiguió el objetivo. Siempre voy a estar agradecido con la Selección Peruana porque me dan la oportunidad de dar lo mejor y representar a mi país, en todo momento van a ser mi prioridad", dijo.

Además, Paolo Guerrero hizo un análisis de los dos últimos amistosos de la Selección Peruana. El 'Depredador' consideró que ambos fueron buenos cotejos de parte del cuadro bicolor, resaltando el sacrificio que realizaron en el triunfo por 1-0 ante Brasil.

"Los dos duelos fueron buenísimos, más allá de que no se pudo ganar el primero. Contra Ecuador jugaron muy bien, pero no consiguieron el gol. Se pudo ver a una Selección Peruana muy superior en todo sentido. Frente a Brasil los muchachos creo que hicieron un partido redondo y se vieron recompensados por todo el sacrificio hecho", sentenció.

