Paolo Guerrero y Claudio Pizarro. | Fuente: AFP

Sergio Ibarra, exgoledador de Cienciano de Cusco, destacó la carrera de Claudio Pizarro que esta semana se retiró del fútbol. El popular 'Checho' indicó que el exgoleador de Bayern Munich y Werder Bremen está en el TOP 10 de los futbolistas peruanos más importantes de la historia.

“Nombrar uno, el mejor de la historia del fútbol peruano es difícil. Ha habido varios, pero para mí Claudio está dentro de los 10 jugadores de la historia del futbol peruano por lo que ha ganado”, declaró a Radio Capital.

"Claudio está entre los cincos máximos goleadores de la Selección. Si bien es cierto la gente quiere que haya hecho los goles que hizo en el Bayern o Bremen en un proceso eliminatorio. Lo hizo Paolo (Guerrero) porque juega más metido en el área", agregó.

Asimismo, el ahora presentador de televisión señaló Paolo Guerrero fue un mejor futbolista que Pizarro. “Yo me quedo con Paolo Guerrero. Es un ‘9’ formidable, tiene mucha técnica, un tipo que te achica, te aguanta. Tiene una almohada en el pecho para parar la pelota, sabe definir. Yo me quedo con Paolo porque lo que lo vi jugar, lo vi hacer goles. Me gusta más esa clase de jugador, más metido en el área. Paolo, me parece para mí es más jugador que Claudio Pizarro”, culminó.

Claudio Pizarro se despidió del Werder Bremen. | Fuente: Instagram

