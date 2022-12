El técnico de la Selección Peruana volvió a hablar de Paolo Guerrero. | Fuente: Composición - AFP

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, habló sobre Paolo Guerrero en la conferencia de prensa tras el partido amistoso ante Ecuador. El 'Tigre' reveló que el 'Depredador' lo llamó más de una vez.

"[Paolo Guerrero] me llamó cuatro veces. A la cuarta, accedí", dijo Gareca sobre el pedido del delantero peruano para no ser convocado para los amistosos ante Ecuador y Brasil.

Asimismo, el técnico de la bicolor aseguró que los permisos los deben pedir los jugadores. "La selección es lo más importante. Si me van a pedir permiso, el jugador me lo tiene que pedir, no las instituciones", añadió el 'Tigre'.

Paolo Guerrero fue clave en el partido de Internacional ante Cruzeiro en la semifinal de la Copa Brasil. El peruano anotó dos goles y aseguró el pase a la final del 'Colorado'. Por su parte, la Selección Peruana cayó 1-0 ante Ecuador en Nueva Jersey.

Ricardo Gareca dio una conferencia de prensa tras el amistoso ante Ecuador. | Fuente: Movistar Deportes

