Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, habló sobre la ausencia de Paolo Guerrero (35 años) para los amistosos ante Ecuador y Brasil. En entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias, señaló que en la Videna ahora están abocados en los jugadores que sí están en la convocatoria.

“La lista la tenía (Gareca). Lógicamente Paolo estaba en la lista. Ricardo me llamó 20 minutos antes de la conferencia para explicarme (sobre ausencia de Guerrero), declaró.

Oblitas señaló que Ricardo Gareca sabe cuál es su posición sobre el caso de Paolo Guerrero, que pidió no ser convocado para enfocarse en los partidos de su equipo Inter de Porto Alegre.

“Cuando se da esto de Paolo, también tenemos que pensar que eso queda en un lado por el momento y se tiene que abocar de los jugadores que van a jugar con Ecuador y Brasil”, dijo.

Cuando se le consultó si esta decisión de Guerrero le pasará factura en las próximas convocatorias, Oblitas señaló que “no hagamos futurología, estar abocados. El tema queda en segundo plano, en el futuro veremos la decisión de Ricardo en el futuro. Son temas que se tendrán que tocar con mucha calma”.

Sobre Neymar y Paolo

El directivo de la FPF dijo que la ausencia de Guerrero será un problema serio para los promotores de contratan a la Selección Peruana, debido que se contaba con la presencia del goleador histórico de la bicolor en la gira en Estados Unidos.

“Nosotros no somos Brasil ni Argentina que no va uno y va otro. Nosotros tenemos un equipo base, que casi siempre han jugado. Yo espero que nos salgan bien las cosas en estos dos partidos vamos a jugar contra Ecuador y Brasil, con el campeón de América. Mientras Brasil tiene a Neymar, nosotros no vamos a tener a Paolo lo cual es extraño”, culminó.

Paolo Guerrero con el Inter de Porto Alegre. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GLYN KIRK

Te sugerimos leer