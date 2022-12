André Carrillo y Paolo Guerrero pasaron por las divisiones menores de Alianza Lima. | Fuente: AFP

Paolo Guerrero no sabe todavía qué camiseta defenderá los primeros días de septiembre. Si bien le correspondería disputar los amistosos de la Selección Peruana frente a Ecuador y Brasil, el Internacional desea contar con él para disputar la semifinal de la Copa de Brasil ante Cruzeiro y una posible final en caso llegue a clasificar..

André Carrillo, en diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, fue consultado sobre la controversia que se armó alrededor de Paolo Guerrero y su posible convocatoria.

"Por más que sea un partido de Selección Peruana y tengamos poco tiempo para entrenar, creo que no habría ningún problema en que Paolo Guerrero no sea convocado (a la Selección) y se quede en su equipo. Sabemos lo profesional que es y él está jugando un torneo oficial, pero eso ya depende del técnico. Por mí, que vaya, rinda, salga campeón y deje el nombre del Perú en alto", dijo.

André Carrillo también se refirió a los rumores que lo vinculaban con Flamengo durante la Copa América y señaló que no hubo nada oficial al respecto. Incluso, reveló que tuvo un diálogo con Jorge Jesus, entrenador del 'Mengao', pero en ningún momento le pidió formalmente que se una al club.

"Tengo una muy buena relación con Jorge Jesus y tuve contacto con él siempre, pero nunca me llamó a decirme que vaya a Flamengo. Eso lo especuló la prensa porque él fue quien me llevó a Al Hilal. Es cierto que en la Copa América nos hospedamos en el mismo hotel y me preguntó por mi futuro. Le dije que tenía contrato con Benfica y luego bromeó diciendo que iba a terminar en el Flamengo. Sin embargo, nunca fue oficial", sentenció.

