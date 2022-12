El jugador croata ganó el Balón de Oro en el Mundial Rusia 2018. | Fuente: AFP

El croata, Luka Modric, le confesó al conductor de televisión Jesús Alzamora que le gustaría jugar junto a Paolo Guerrero. Alzamora tuvo la oportunidad de entrevistarlo por un minuto en un evento.

El presentador le preguntó a la estrella del Real Madrid con qué jugador de fútbol peruano le gustaría compartir equipo. "Nos ganaron 2 a 0 antes del mundial ¿no? [risas]. Me gustaría compartir con Paolo Guerrero, es un gran jugador", respondió el astro croata.

Modric también se sorprendió al saber que un padre de Jaén le puso el nombre del futbolista a su hijo. "Wow, qué orgullo me hace sentir eso. Me hace sentir muy honrado lo que me cuentas y es gracias a esta profesión", dijo el jugador del equipo merengue.

Luka Modric es una de los astros del Real Madrid. Asimismo, fue el mejor jugador del Mundial Rusia 2018 y es capitán de la Selección de Croacia, que quedó en segundo lugar del torneo más importante del fútbol.

