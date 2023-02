Luis Advíncula: 'Los únicos indispensables en la Selección son Yotún y Guerrero'. | Fuente: Difusión

Esta tarde Yoshimar Yotún tomó las redes de la Federación Peruana de Fútbol vía Instagram e inició una transmisión en vivo con Luis Advíncula donde, sin duda, uno de los temas que se tocó fue el actual plantel de Ricardo Gareca.

En plena conversación, Yotún le preguntó al 'Rayo' si prefería verlo como lateral izquierdo o como volante, ante lo que el actual jugador de Rayo Vallecano respondió tajantemente.

"Como volante, hermano, de todas maneras. Más allá de que juegue bien contigo así o que seas mi compadre, estás muy bien como volante", le contestó Advíncula.

Sin embargo, su respuesta no quedó ahí: "No es porque seas mi amigo ni porque seas mi hermano, pero para mí los únicos indispensables en la Selección son tú (Yoshimar Yotún) y Paolo (Guerrero). Después de ustedes, cualquiera podría faltar y no pasa nada", dijo Advíncula.

Ante esto, Yotún respondió entre risas: "No, no digas eso". Sin embargo, el 'Rayo' se mantuvo en su posición: "Sí, estoy seguro. Cualquiera podría faltar pero ustedes dos son indispensables. Bueno aunque (Miguel) Trauco, él está solo, tiene una suerte", agregó refiriéndose a la falta de competencia de puesto que tiene el lateral izquierdo.

