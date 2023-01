Paolo Guerrero llegó hasta la final de la Copa América 2019 con la Selección Peruana. | Fuente: AFP

A Paolo Guerrero no se le ha pasado por la cabeza el tema del retiro ni siquiera un poco. En diálogo con Fox Sports, el delantero de la Selección Peruana fue consultado acerca de los plazos para finalizar su carrera y aseguró que todavía no se ha puesto ninguno. Además, señaló que se siente muy bien físicamente y espera continuar cosechando logros en el fútbol.

"No me he establecido una edad para jugar. Me siento muy bien y preparado físicamente, además de mentalmente fuerte. Todavía quiero conseguir muchos objetivos y seguir jugando al fútbol. No he pensado en el retiro, cada vez me siento más como un niño que quiere continuar jugando y lograr muchas cosas más en este deporte", dijo.

También, Paolo Guerrero comentó sobre la posibilidad de ser entrenador una vez que cuelgue los botines. El atacante de Internacional inicialmente lo vio como algo complicado por su temperamento, aunque terminó por no descartar la idea teniendo en cuenta lo que puede ocurrir en el futuro.

"Veo difícil que sea entrenador porque soy muy temperamental. Hay que tener, obviamente, tino para saber llevar emociones y manejar tu grupo de jugadores. Así como te pueden tocar buenos profesionales, también me pueden tocar otros un poco complicados. No me he puesto a pensar ese tema, quizá algún día sí porque uno no puede decir nunca", concluyó.

