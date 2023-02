Johan Fano y Paolo Guerrero fueron compañeros en la Selección Peruana. | Fuente: Twitter/EFE

Para Johan Fano, Paolo Guerrero es el mejor atacante que ha visto el fútbol peruano. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el exdelantero de la Selección Peruana manifestó que, por lo que viene haciendo, el 'Depredador' merece ser visto de esa forma.

"De momento, Paolo Guerrero es el mejor '9' de nuestra historia. Por todo lo que ha demostrado y haciendo en diversos clubes y en la Selección Peruana, debe ser considerado como el mejor delantero. También hemos tenido muy buenos delanteros, pero ahora está marcando una pauta muy importante", dijo.

Por otro lado, Johan Fano fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a Universitario de Deportes y respondió con mucha ilusión. Para el 'Gavilán', sería algo muy lindo poder sentarse en el banquillo técnico del club crema, del cual asegura que es hincha.

"Sería un honor para mí dirigir a un club como Universitario que me dio muchas cosas y del cual soy hincha. Ahora he pedido un descanso de mi trabajo como asistente técnico de Rionegro Águilas porque tengo cosas que hacer como algunos viajes a Europa u otros países. No obstante, la posibilidad de entrenar a la 'U' sería algo lindo que me llenaría de satisfacción", sentenció.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Escucha la entrevista completa de Johan Fano en 'Fútbol Como Cancha'. | Fuente: RPP

Te sugerimos leer