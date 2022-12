Paolo Guerrero y Jeisson Martínez. | Fuente: AFP - Instagram

Jeisson Martínez, delantero peruano del Fuenlabrada de España, no ocultó su admiración por Paolo Guerrero que tras lesionarse con Inter de Porto Alegre volverá a jugar recién en 2021.

"Me enteré de la noticia y es una pena para todo el Perú. Espero que se recupere pronto. Yo creo que a Guerrero aún le queda mucho fútbol por mostrar. Al final, no creo que vaya a reemplazar a nadie. Paolo Guerrero solo hay uno y es muy bueno", señaló el atacante de 25 años.

Martínez, además, sostuvo que Guerrero es el referente del fútbol peruano en el extranjero. "Sí, Paolo Guerrero no solo es el ‘9′ en Perú, sino que además ha tenido una carrera exitosa en Europa. Lo considero un referente, pese a que yo tenga distinta forma de juego como delantero", agregó a Depor.

Para finalizar, Jeisson Martínez reiteró sus deseos de jugar por la Selección Peruana, aunque dijo que no está en su manos la convocatoria de Ricardo Gareca. "Es uno de mis sueños desde que soy pequeño. Pero como siempre he dicho, no depende solo de mí. Solo me queda continuar trabajando para poder conseguirlo", concluyó.

Jeisson Martínez anotó cuatro goles en la última temporada con Fuenlabrada en la Segunda División del fútbol español.

