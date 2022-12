Paolo Guerrero. | Fuente: AFP

Paolo Guerrero (36 años) admitió que le faltan pocos años para dejar la Selección Peruana. Pese a ello, el '9' del Inter de Porto Alegre espera poder a jugar en la bicolor con el juvenil de Alianza Lima Kluiverth Aguilar que fue fichado por el Manchester City.

"Ya te quiero ver con la camiseta de Perú la de mayores, ya que obviamente así como tú deberían a ver más jóvenes que están demostrando un buen nivel para ser llamados", declaró Guerrero.

A continuación, el lateral derecho de 17 años señaló que espera "jugar en la liga europea y si Dios quiere llegar a la Selección mayor y meterte centros a ti". La respuesta del 'Depredador' no se hizo esperar. "Yo ya tengo 36, espero poder jugar un tiempo más, uno no sabe. Espero que el cuerpo esté bien y que mis piernas me funcionen".

Además, Guerrero le contó a Aguilar que jugar por la Selección Peruana que dirige actualmente Ricardo Gareca es un privilegio, ya que puede hacer "feliz" a tus personas que te quieren, especialmente a tus padres.

"Que más lindo que representar a tu país en las Copas del Mundo y en las Eliminatorias Tú debes pensar que cuando te pones la camiseta de la selección haces felices a tus viejos, que es lo más bonito", culminó.

Kluiverth Aguilar con la Selección Peruana Sub 17

