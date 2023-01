Claudio Pizarro habló de Paolo Guerrero. | Fuente: AFP

Claudio Pizarro, excapitán de la Selección Peruana, no tuvo problemas para hablar sobre Paolo Guerrero. Señaló que se encuentra "apenado" debido que desde hace algunos años se acabó su estrecha relación con el '9' del Inter de Porto Alegre.

"Me apena porque, de alguna manera, yo esperaba algo distinto. Sé que ya no va a haber esa relación que había antes. Ahora no tengo problemas, espero que le vaya bien", señaló Claudio Pizarro en una transmisión en Instagram con el periodista Renato Cisneros.

El exjugador de Bayern Munich y Chelsea recordó que su momento acogió en su casa de Alemania a Paolo Guerrero y a su madre. "Siempre le he deseado todo lo mejor y él sabe perfectamente. Yo lo acogí en mi casa a él y a su madre, siempre los he apoyado", agregó.

Hay que indicar, que Guerrero aterrizó en 2002 en Alemania para incorporarse al equipo juvenil de Bayern Munich, club donde Pizarro ya integraba el primer equipo del club múniques.

Pizarro señaló que no tiene una mala relación con ningún jugador de la Selección Peruana y que con André Carrillo habla constantemente. “No es que tenga mala relación con algún jugador de la selección. Siempre me he llevado bien con todos”, puntualizó.

El 'Bombardero de los Andes', además, criticó el manejo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en el fallo del TAS. “Es una situación que ha tenido que ir hasta el TAS, pero es un tema que, de alguna manera, se tuvo que decidir en el Perú por el reglamento que había. La institución que hace el reglamento, que es la FPF, no hace cumplir el reglamento”, culminó.

