Christian Cueva se refirió a la decisión que tomó Paolo Guerrero, quien prefirió jugar la semifinal de la Copa de Brasil con Internacional de Porto Alegre y no disputar los amistosos de la Selección Peruana ante Ecuador y Brasil, en Estados Unidos.

"Primero, te puedo decir que Paolo nunca va a negar a la selección, eso lo descarto. Ahora, yo no puedo saber lo que hay, sé que su club lo necesitó, son decisiones personales que hay que respetarlas. Yo no puedo opinar de algo cuando no estoy en esa posición", declaró el volante para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Además, Christian Cueva afirmó que la decisión de Paolo Guerrero solo la podía hablar él con Ricardo Gareca. "En este caso, esas cosas se hablan entre Ricardo y Paolo, y son las únicas personas que se tienen que poner de acuerdo, porque hablarlo con la prensa u otras personas se puede malinterpretar".

Finalmente, 'Aladino' habló sobre su falta de continuidad en el Santos de Brasil. "Es difícil no tener la continuidad, definitivamente creo que tener ritmo se te hace más fácil ir a la selección y tener continuidad de partidos. Pero, tampoco es un pretexto para decir que no voy a estar a la altura de mis compañeros", culminó.

Christian Cueva registra 52 partidos en la era Ricardo Gareca, ha marcado 10 goles y es el jugador con más asistencias al mando del entrenador argentno.Tal vez, las estadísticas que han permitido que sea uno de los jugadores infaltables en la convocatoria.

