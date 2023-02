Beto da Silva y Guerrero. | Fuente: Alianza Lima | AFP

Paolo Guerrero es el capitán de la Selección Peruana, pero a sus 36 años se encuentra en sus últimos años de carrera y la bicolor necesita buscar a su reemplazante para el futuro.

Uno de los nombres más recurrentes es el delantero de Alianza Lima Beto Da Silva, quien habló al respecto sobre la posibilidad de ser el sucesor del atacante del Inter de Porto Alegre.

"Mucha gente me dice: 'Tú debes ser el reemplazante de Paolo'. Genera motivación, pero yo no me veo como un reemplazante. Lo que ha hecho Paolo Guerrero por la selección es único, nadie lo va a reemplazar. Me gustaría hacer mi historia, algo mío", señaló el exatacante de Sporting Cristal.

"A mí siempre me gusta ver a las personas con las que he trabajado y puedo decirte que mi ídolo es Paolo Guerrero. Es de los mejores con los que me tocó jugar. Uno que siempre me gustó también fue Alexander Pato, siempre trataba de copiarlo, pero hoy en día es Paolo", agregó en entrevista con América Deportes.

Beto Da Silva milita en Alianza Lima desde inicios de temporada. Ha jugado en Sporting Cristal, PSV Eindhoven, Deportivo la Coruña, Gremio, entre otros clubes.

