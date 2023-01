El capitán de la Selección Peruana habló sobre su ex entrenador. | Fuente: EFE

El jugador del Internacional brasileño, Paolo Guerrero, le respondió entre risas a su ex técnico del Flamengo, Muricy Ramalho, en una entrevista por el canal SporTV. Ramalho había asegurado que Uruguay era favorito en el partido por cuartos de final de la Copa América.

"Profesor Muricy, usted trabajó conmigo, pero no me gustó que haya dicho que Uruguay era favorito. El fútbol se ve dentro de la cancha, no hay favorito", dijo el 'Depredador' con una sonrisa, luego que Perú le ganara la 'Celeste' en penales.

Ramalho se convirtió en comentarista deportivo, siendo parte del plantel que llevó el Mundial Rusia 2018 a Brasil. | Fuente: Muricy Ramalho - Twitter

El ex técnico del Flamengo tuvo que dejar su cargo debido a problemas de salud que lo aquejaban en mayo de 2017. Actualmente, Ramalho se desempeña como comentarista deportivo.

Paolo Guerrero se encuentra con la Selección Peruana, preparándose para el partido por semifinal de la Copa América 2019 ante Chile. La cita es este miércoles 3 de julio a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Arena do Gremio.

