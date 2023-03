Néstor Bonillo, preparador físico de la Selección Peruana | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

En la Videna están contentos. Néstor Bonillo, preparador físico de la Selección Peruana, se mostró satisfecho por la decisión que tomó Miguel Trauco de fichar al Saint Etienne de Francia. Además, destacó la chance que tiene Cristian Benavente de jugar por el Nantes de la Ligue1.

"En el caso de Trauco es una satisfaccion, es un jugador que ha tenido varias propuestas. Saint Etienne es un equipo importante de Francia", declaró el ayudande de Ricardo Gareca en exclusiva con Fútbol Como Cancha para RPP Noticias.

Sobre Cristian Benavente, dijo que tomó una gran decisión de ir a una liga más competitiva. "Salió de una liga que no ofrecía las mejores cosas para el desarrollo de un futbolista, y ahora llega al Nantes, un equipo que está en una liga de mejor competencia".

Por otro lado, habló sobre el rendimiento que tuvo la Selección Peruana Sub 23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019. "El partido ante Uruguay tuvieron buen rendimiento físico, contra Honduras también fue bueno, y contra Jamaica no me pareció la mejor versión", finalizó.

