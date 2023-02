Tabla de posiciones del fútbol femenino Juegos Panamericanos Lima 2019 | Fuente: LIMA 2019 | Fotógrafo: GERMAN FALCON

Este sábado 3 de agosto se cerró la fase de grupos del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos en el estadio San Marcos. Tras jugarse los cuatro partidos de la jornada tres quedó definido las llaves por la semifinal. Además, los partidos para definir desde el 5º al 8º.

Martes 6 de agosto10:00 a.m. Jamaica vs. Perú (7º - 8º)1:00 p.m. México vs. Panamá (5º - 6ª)5:30 p.m. Paraguay vs. Argentina (Semifinal 1)8:30 p.m. Costa Rica vs. COlombia (Semifinal 2)

Grupo B

Sábado 3 de agosto

FINAL.: Argentina 0-0. Costa RicaFINAL.: Perú -1 Panamá

País PJ PG PE PP Ptos Argentina (*) 3 2 1 0 7 Costa Rica (*) 3 2 1 0 7 Panamá 2 0 1 2 1 Perú 2 0 1 2 1

(*) Argentina y Costa Rica clasificaron a semifinales

GRUPO A

Sábado 3 de agosto

FINAL: México 2-2 ColombiaFINAL: Paraguay 3-1 Jamaica

País PJ PG PE PP Ptos Paraguay (*) 3 2 1 0 7 Colombia (*) 3 1 2 0 5 México 3 1 1 1 4 Jamaica 3 0 0 3 0

(*) Clasifican a semifinales.

SEGUNDA FECHA DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

En el grupo A, Paraguay se impuso ante México por 2-1, mientras Colombia venció a Jamaica por 2-0. En el grupo B, Argentina ganó por la mínima diferencia al conjunto panameño. Por su parte, la Selección Peruana cayó 3-1 ante Costa Rica, quedando prácticamente eliminada de los Juegos Panamericanos. El fútbol femenino volverá al estadio San Marcos este sábado 3 de agosto.

Grupo B

Miércoles 31 de julio

FINAL: Panamá 0-1 ArgentinaFINAL: Costa Rica 3-1 Perú

País PJ PG PE PP Ptos Argentina 2 2 0 0 6 Costa Rica 2 2 0 0 6 Panamá 2 0 0 2 0 Perú 2 0 0 2 0

GRUPO A

Miércoles 31 de julio

FINAL: México 1-2 ParaguayFINAL: Jamaica 0-2 Colombia

País PJ PG PE PP Ptos Colombia 2 1 1 0 4 Paraguay 2 1 1 0 4 México 2 1 0 1 3 Jamaica 2 0 0 2 0

PRIMERA FECHA - JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

Las competencia de fútbol femenino de los Juegos Panamericanos se iniciaron este domingo en el estadio San Marcos. El partido más emocionate fue las que protagonizaron las selecciones de Panamá y Costa Rica.

El elenco tico le volteó el partido a las panameñas. Los goles fueron de Priscila Chinchilla (73', 85') y Stephannie Blanco (79'). Descontó Natalia Didelka 14'.

Grupo A

Domingo 28 de julio

México 2-0 JamaicaParaguay 0-0 Colombia

País PJ PG PE PP Ptos México 1 1 0 0 3 Paraguay 1 0 1 0 1 Colombia 1 0 1 0 1 Jamaica 1 0 0 1 0

Grupo B

Domingo 28 de julio

Panamá 1-3 Costa RicaArgentina 3-0 Perú

País PJ PG PE PP Ptos Argentina 1 1 0 0 3 Costa Rica 1 1 0 0 3 Panamá 1 0 0 1 0 Perú 1 0 0 1 0

Te sugerimos leer