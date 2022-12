Jefferson Farfán viene cumpliendo con cuarentena en Moscú | Fuente: Instagram Jefferson Farfán

Desde que el presidente del Lokomotiv anunció que Jefferson Farfán dio positivo a COVID-19 en Moscú, el comando técnico de la Selección Peruana se ha mantenido en permanente contacto con la 'Foquita', por eso considetan que pronto estará de regreso a las canchas.

"Les puedo comentar que él está bien y no se preocupen que su problema ha sido una medida más de precaución y, seguramente, lo veremos pronto entrenando con su equipo", dijo Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, en radio Ovación.

El extécnico de la Selección Peruana también se refirió al futuro del delantero nacional en Lokomotiv. "El tema de salud no tiene que estar de por medio para la renovación de un contrato. Acá lo que sucede es que hay clubes millonarios en Europa que se han visto afectados con esta pandemia y ahora tienen que hacer algún reajuste y dentro de eso se comenta que Lokomotiv no le renovaría a Jefferson Farfán".

No le faltará equipo a la 'Foquita'. "Esa situación no me preocupa, porque Jefferson saldría con el pase libre y puede jugar en cualquier otro equipo del mundo porque tiene para jugar dos o tres años más como mínimo. ¿Si a corto plazo regresará a jugar en un equipo peruano? Conociendo a Jefferson, a él le puede gustarle Lima, pero en este momento veo difícil que eso suceda", finalizó.

