Ricardo Gareca habló de Jefferson Farfán. | Fuente: Selección Peruana - Alianza Lima

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se pronunció sobre el caso de Jefferson Farfán, quien se encuentra aislado de los entrenamientos de Alianza Lima debido que apareció sin mascarilla con un grupo de personas el último fin de semana.

"Los protocolos hay que revisarlos, no lo del tema sanitario que tenemos que teener más consciencia, de usar la mascarilla y el distanciamiento. Habrá que revisar que el protocolo interfiere en la vida privada de cada uno, una cosa es iniciar todo y luego transcurrido un año. Decirle a uno si puede estar en un lugar o no, lo veo como una invasión", señaló Ricardo Gareca en entrevista al programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

El 'Tigre' Gareca dijo que se deben revisar los protocolos sanitarios en la Liga 1 Betsson. "Entiendo que los protocolos hay que respetarlos, pero hay que revisar. A mí no me pueden decir con quién estoy yo o donde puedo ir, sí me pueden decir las medidas que debo tomar, pero no invadir mi vida privada. No estoy de acuerdo", agregó.

"Con mucho entusiasmo y ganas, no solo por todo lo que siente por Alianza Lima, dino para tener una determinada continuidad en una institución tan grande donde él comenzo. Le va permitir una continuidad, para nosotros no es un problema ni para él, es todo lo contrario. Farfán no debe demostrar nada a nadie", puntualizó sobre el ingreso de Farfán a la Liga 1 Betsson.

Jefferson Farfán por lo pronto se encuentra aislado del plantel de Alianza Lima hasta que se someta a una prueba molecular que se efectuarán en los próximos días. A través de sus redes sociales, del delantero de la bicolor hizo un mea culpa y se disculpó por lo sucedido.

"Obviamente, sé que cometí un error y lo asumo. Fue muy duro para mí escuchar todo lo que me han venido diciendo en el dia y se han tergiversado las cosas. Accedí a tomarme la foto, el error fue mío que no tenía la mascarilla, la culpa es mía", señaló en su cuenta oficial de Instagram.

En caso el test de PCR sea negativo, Farfán se reintegraría a los entrenamientos del equipo blanquiazul de cara al choque ante César Vallejo por la quinta jornada de la Liga 1 Betsson, a realizarse el sábado 24 de abril.

