En una de esas populares transmisiones de Instagram, Jefferson Farfán y su compañero en las juveniles de Alianza Lima, Roberto Guizasola. El delantero del Lokomotiv de Moscú ha evolucionado favorablemente luego de contraer el coronavirus en Rusia y con mejor ánimo contó varias anécdotas.

A pedido de su compadre Paolo Guerrero, recordó la anécdota en la que cambio cambió unas zapatillas nuevas por dinero falso. “Había ido a la casa de mi tío Roberto (Farfán), él me regaló unas zapatillas nuevas y un buzo, me los puse y me fui a Salamanca para tomar mi carro a Villa El Salvador y cuando estaba esperando mi micro, vi un fajo de dólares”, empezó relatando.

“Lo vi y lo agarré, pero un chico me vio y se acercó, me dijo para repartir, que vayamos a un parque, pero que dijo que el fajo lo guarde en mi buzo. Como yo era chibolo acepté, pero mientras caminábamos, yo sospeché algo, porque estaba alerta cuando pasó serenazgo”.

“Me dijo que mejor me quede con el fajo, pero que le dé mis zapatillas y yo me quedé con el fajo. Me dijo que no lo abra hasta mi casa. Pero ya en el micro, me ganó la curiosidad y lo abrí y veo que era puro papel periódico. Me puse a llorar en el micro. Me hicieron la jugada”, dijo el futbolista entre risas.

De otro lado, la 'Foquita' contó cuando le tocó jugar de lateral derecho. “Necesitaba ganar ese motín”, fue lo que dijo, entre risas, recordando así la vez que tuvo que cubrir una posición que no era la suya.

