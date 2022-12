Jefferson Farfán delantero de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Jefferson Farfán (35 años), que milita en el Lokomotiv de Moscú, destacó el gran nivel desde sus primeros años en el fútbol. Y esto lo reafirma el conocido actor peruano Andrés Wiese, que reveló que jugó al fútbol y en un momento tuvo como adversario a la estrella de la Selección Peruana.

"De chico empecé de arquero. Mi entrenador era Víctor 'Chino' Rivera y me coloca de suplente. Un día nos aconseja jugar en un puesto en el que nunca habáimos estado y me puse de central. Comencé a disfrutar siendo líbero y luego jugando con dos centrales. Sé anticiparme, moverme y tengo dos gotitas de Puyol, porque si tengo que tirarme y romperme un diente, lo hago", afirmó Andrés Wiese a la revista Somos.

Wiese, que tuvo como compañeros a Renzo Revoredo, Manuel Barreto y George Forsyth, resaltó la velocidad de Jefferson Farfán con pelota dominada.

"George Forsyth fue mi arquero. Hacía dupla con Renzo Revoredo cuando recién empezaba y Manuel Barreto era mi delantero. Recuerdo una sub 15 (por el club Germania) en la que me tocó marcar a Jefferson Farfán, muy difícil porque me ganaba en piques. Yo corría detrás de él, tratando de llegar, y Jefferson con la pelota dominada era más rápido que yo", añadió el actor, que es hincha de Universitario de Deportes.

