Jhonny Baldovino: 'Tengo entendido que la FPF ya envió carta de reserva por Gianluca Lapadula'.

El último lunes se dio a conocer que Gianluca Lapadula inició los trámites para la obtención del DNI y, de esta forma, volverse jugador convocable por Ricardo Gareca a la Selección Peruana.

Por su parte, Jhonny Baldovino, asesor legal de SAFAP y experto en derecho deportivo, se refirió a los trámites y requisitos de Lapadula para estar en condición de elegible.

"La norma dice que si Lapadula no ha jugado en una competencia oficial y tiene nacionalidad peruana, con eso es suficiente para jugar por Perú sin necesidad de hacer un cambio de asocación en Italia. Él jugó amistosos, no hay impedimento", sostuvo Baldovino en diálogo con RPP Noticias.

En tanto a si se podía enviar desde la FPF una carta de separación o reserva a Benevento, club de la Serie A donde milita Lapadula, pese a no tener aún el DNI, Baldovino indicó: "Tengo entendido que la FPF ya envió la carta al club. Si bien es cierto, hay un palzo y el club podría decir que llegó fuera de ese plazo y no aceptar el pedido, pero nada le impide que dé el permiso y no haya problema".

Por otro lado, agregó: "El Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores está corriendo contra el tiempo para poder lograr que el DNI salga esta semana y no tenga ningún problema con la convocatoria. En estos momentos, Perú no está para margen de error y una falta administrativa podría valer puntos en las Eliminatorias. No sería bueno dar motivo al rival para que reclame en mesa. Si no es al 100% seguro, lo mejor es esperar a la convocatoria de marzo".

