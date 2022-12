Gianluca Lapadula será muy útil a la Selección Peruana, dijo Juan Carlos Oblitas | Fuente: EFE

"Es un folklore que hay que dejar de lado". Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, cortó las especulaciones que sostienen que los seleccionados no le pasaron el balón a Gianluca Lapadula durante los partidos contra Chile y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022.

"Lapadula ha venido y se ha comportado como un excelente profesional, con una sencillez sobre todo, un muchacho que cayó muy bien al grupo, lo he visto. He visto cómo ha sido el trato para con él, de él para con el grupo, pero acá tenemos una costumbre poco sana: queremos hacer ídolos antes de jugar. No es el caso de Gianluca. Nos va a servir, y una barbaridad, por lo que hemos visto, y Ricardo está convencido de eso. Le tocó la mala fortuna de entrar en un partido en los que jugamos mal contra Chile y empezó en otro que jugamos -igual de mal- frente a Argentina", comentó Juan Carlos Oblitas.

El director deportivo pide cortar las especulaciones sobre que no le pasaban en balón durante el partido a Lapadula. "Debemos dejar de pensar que las soluciones están entre los que no juegan y cuando las cosas no vienen bien, decimos 'ay, no le da pelota'. Ese es un folklore que tenemos que dejar de lado. Gianluca hizo lo que tuvo que hacer, no pudo hacer más. El equipo -como equipo- no está rindiendo bien sobre todo estos dos últimos partidos. También debemos ver que un equipo se hace de actuaciones individualidades, y hay jugadores muchos que están por debajo del rendimiento que les conocemos", añadió.

El director deportivo considera que el delantero ítalo-peruano será un gran aporte en las siguientes fechas. "Lapadula habló con Ricardo, tuvo sus papeles y Ricardo lo llama porque lo necesita. Va a ser un jugador importante para la Selección. Con la capacidad y el deseo que tiene de jugar en Perú nos va a servir y mucho".

Te sugerimos leer