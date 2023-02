Jhonny Vidales: 'El grupo de Lapadula era bien alegre y él se metía en la 'chacota''. | Fuente: AFP

Este lunes se dio a conocer que Gianluca Lapadula inició sus trámites en el Consulado peruao en Turín para obtener DNI y pasaporte, con esto, ya se volvería un jugador convocable para la Selección Peruana dirigida por Ricardo Gareca.

En tanto a futbolistas peruano, solo uno coincidió sobre el campo de juego con el delantero italo-peruano: Jhonny Vidales, actual futbolista de FBC Melgar próximo a enfrentar a Bahía por la Copa Sudamericana.

Vidales y Lapadula coincidieron en Górica de Eslovenia en la temporada 2013-14 y, si bien no formaron una relación muy cercana, el futbolista del 'rojinegro' contó a RPP Noticias algunos detalles que recuerda del delantero.

"Cuando coincidí con Lapadula, él jugaba de extremo, ahora veo que está de '9', me parece que su físico ha cambiado", señaló Vidales en La Rotativa de RPP Noticias.

En tanto a su personalidad, agregó: "Casi todo el equipo era italiano, porque era una especie de sede del Parma. Veía que el grupo de Lapadula era bien alegre, siempre estaban haciendo chacota y él también se metía ahí".

Por otra parte, precisó: "No era un extremo como André Carrillo, pero sí recuerdo que llegaba mucho y hacía goles. El día que llegue a la Selección creo que va a aportar porque como jugador no se le discute. Considero que sí puede pasar, no creo que desentone en la Selección".

Te sugerimos leer