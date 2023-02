Gianluca Lapadula tiene dos partidos con la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Gianluca Lapadula ha mostrado compromiso en sus primeros meses como jugador de la Selección Peruana. Aún no se le abre el arco en la bicolor, pero el delantero del Benevento espera que en la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias pueda anotarle a Bolivia y Venezuela.

Previo a su llamado a la Selección Peruana por primera vez en 2020, Gianluca Lapadula se hizo un tatuaje en el brazo izquierdo en homenaje al 'Señor de la Soledad'. En un primer momento generó polémica, pero este martes en el programa Fútbol como cancha de RPP dio algunos alcances respecto a tremendo arte que lleva en la piel.

"Fue muy importante para mí porque empecé a acercarme al país. También me gustó la historia de Francisco Pizarro y de Atahualpa, que fue el emperador del Tahuantinsuyo. Es por eso que yo lo hice, porque para mí fue un paso muy importante de mi vida", indicó Lapadula.

Gianluca Lapadula lleva al Perú en su piel

Este es el tatuaje que se hizo Gianluca Lapadula en su brazo izquierdo. | Fuente: @gianluca_lapadula_official

Asimismo, el internacional con la bicolor agradeció todo el trato positivo de parte de los hinchas de la blanquirroja. El exhombre del Lecce se mostró impresionado por el cariño brindado.

"Quiero agradecer a todo el país. Yo no podía pensar una cosa así, me he sentido muy querido", añadió Gianluca Lapadula. Tendrá la oportunidad de anotar su primer gol con la Selección Peruana en la fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022 de Conmebol en marzo.

Por otra parte, se espera que el popular 'Lapagol' sea titular este sábado frente al Inter de Milán por una nueva jornada de la Serie A de Italia. Los neroazzurros vienen de ganarle 2-1 al AC Milan en San Siro por los cuartos de final de la Copa Italia, resultado que los metió en semifinales.

