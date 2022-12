Ricardo Gareca se refirió a la vuelta del fútbol profesional en Perú | Fuente: Prensa FPF

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, se refirió respecto a la reanudación del campeonato profesional en el país, que lleva más de dos meses suspendido a causa de la pandemia del coronavirus, en diálogo exclusivo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias.

"Todo el cuerpo técnico nos solidarizamos con la situación que está pasando el país. Lamentamos muchos las pérdidas y todo lo que está causando. Escuchándolo al ministro de salud, creo que es necesario que confíen. Llega un momento dondo todo el mundo acata, yo he acatado rigurosamente todo lo que han propuesto, es un país que se ha destacado en otros países por la manera de manejar su economía, pero es un momento crucial, hay un punto en el cual hay que pensar en todo", señaló.

"Estricatamente en lo deportivo, creo que el fútbol necesita reactivarse, volver a los entrenamientos. Estamos hablado del más alto nivel de profesionalismo, no solo el fútbol, sino las actividades deportivas del país. Estoy convencido que el fútbol debe dar las garantías, el Gobierno tiene muchos problemas, muchos inconvenientes y debe estar del lado de la gente que más lo necesita. El fútbol en su totalidad debe darle las garantías al Gobierno de reiniciar sus entrenamientos, reiniciar sus actividades, para que en un periodo corto vuelva otra vez la competencia al Perú, reuniendo y acatando los protocolos que maneja el Ministerio de Salud", agregó.

Respecto a las fechas en la que se volvería a disputar la Liga 1, Ricardo Gareca señaló que considera que el momento indicado es durante los primeros días del mes de julio.

"Lo que creo es que no puede pasar de aprobación en aprobación, sí debe tener un control, pero debe anticiparse para lo más antes posible la vuelta de los jugadores al entrenamiento. Sus condiciones físicas cada vez se deterioran más. No es lo mismo que en una casa o en un espacio pueda hacer bicicletas, que en un campo de juego como realmente tiene que hacerlo un deportista. Es necesario que vuelva cuando antes. Hay que ponerse en marcha lo antes posible. El presidente de la República dijo que en junio había que reactivarse, pero lo importante es que no sea el 30 de junio, lo importante es que sea la primera semana de junio. Si es desde el 30 de junio, está dentro de los términos que dice el presidente, pero es a fin de mes, necesitamos que sea la primera semana de junio y se reactive todo para que el campeonato en los primeros días de julio a más tardar comience la Liga 1", mencionó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Ricardo Gareca: "Es necesario entrenar desde junio y volver a la competencia en los primeros días de julio" | Fuente: Prensa FPF

Te sugerimos leer