Ha transcurrido una semana desde que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciara la aprobación para que los entrenamientos presenciales de los clubes de fútbol profesional puedan proceder, una vez aprobado el protocolo sanitario que la FPF presentó para evaluación del Ministerio de Salud.

Con ello, Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, señaló su postura favorable para que los trabajos de los futbolistas de la Liga 1 comiencen cuanto antes, y no al final de la prórroga del Estado de Emergencia, establecido para el 30 de junio. Sin esa medida, considera no ver viable su permanencia en el país.

“Nosotros siempre apostamos a quedarnos para cualquier cosa y que esto (Liga 1) iba a empezar a reactivarse. De no producirse, no tiene sentido que me siga quedando porque quiero estar con mis seres queridos. Que el sacrificio tenga sentido", señaló en diálogo con Radio Ovación.

En Lima, Ricardo Gareca sigue el periodo de cuarentena planteado por el Gobierno, que este viernes ya lleva 75 días de confinamiento, algo por lo que está al tanto el técnico de la Selección.

"Estoy muy pendiente de lo que diga el presidente Martín Vizcarra sobre las medidas que se van a tomar. Yo nunca me comuniqué con ninguna autoridad, menos con el presidente. El que tiene contacto con él es Agustín Lozano y yo tengo contacto con Lozano", mencionó.

