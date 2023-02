Memphis Depay sobre FC Barcelona: '¿A quién no le gustaría jugar allí?' | Fuente: AFP

Sin duda uno de los nombres que más rondan alrededor de FC Barcelona es el de Memphis Depay, actual delantero de Olympique de Lyon, quien fue bastante sonado para incorporarse en la presente temporada pero cuya llegada nunca llegó a concretarse.

Según informó el medio español Mundo Deportivo, Depay se encuentra dentro de la lista de prioridades de Ronald Koeman, entrenador holandés al mando del conjunto 'culé'.

"Sobre el Barcelona, no lo sé. El mercado de fichajes no está abierto. No tengo la cabeza en eso. Estoy tratando de dar lo mejor de mí, de hacer buenas actuaciones para convertirme en un mejor jugador. Hay mucha especilación al respecto", indicó Memphis Depay en conferencia de prensa.

Finalmente, al ser consultado sobre si le gustaría incorporarse el equipo catalán, agregó: "¿A quién no le gustaría jugar allí? Es uno de los mejores equipos del mundo. A todo el mundo le gustaría, pero no estoy pensando en eso”.

Te sugerimos leer