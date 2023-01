Dante Mateo rumbo a Brasil para narrar los partidos del mundial de 2014. | Fuente: GRUPORPP | Fotógrafo: GRUPORPP / Carlos Lora S.

El periodista y narrador deportivo Dante Mateo Cadillo falleció este viernes por la noche, informó un familiar cercano.

Tras conocerse su deceso, amigos y colegas de Dante Mateo expresaron sus condolencias a través de las diversas redes sociales.

Dante Mateo formó parte del equipo de RPP Noticias por largos años hasta 2018, año en el que narró encuentros del Mundial de Rusia 2018. Fue conocido como el narrador de los mundiales pues en su haber tiene una cobertura de siete mundiales.

"Me gustaba imitar a Don Oscar Artacho, Augusto Ferrando y hasta a Abanto Morales. Incluso, a los 14 años el propio Ferrando me dió la oportunidad en el segmento de imitadores, finalmente la locución me ganó", declaró en una entrevista al medio digital Perú Global.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Esta es una de las últimas narraciones de Dante Mateo en un Mundial de Futbol. Gol del goleador de Rusia 2018, el inglés Harry Kane. | Fuente: GRUPORPP | Fotógrafo: GRUPORPP / Carlos Lora S.

Los periodistas de RPP Noticias y colegas periodistas deportivos lamentaron, vía Twitter, el sensible fallecimiento de quien por años fue un colega y amigo.

Te sugerimos leer