En las últimas semanas, se habló mucho sobre la posibilidad de que Jefferson Farfán juegue con Deportivo Municipal en este 2021. Sin embargo, y aunque el interés del club fue real, RPP Noticias confirmó que el atacante de 36 años no se vestirá de edil.

RPP Noticias conoció, que, tras analizar varios factores, la ‘Foquita’ decidió continuar su carrera en el extranjero con la consigna de seguir aportando a la Selección Peruana. Si bien la opción de jugar en el torneo local fue contemplada, la misma era solamente viable con Alianza Lima en Primera División.

En esa línea y con el objetivo de estar en la convocatoria de Ricardo Gareca para los partidos ante Bolivia y Venezuela a jugarse el 25 y 30 de marzo, Farfán viene realizando un entrenamiento personalizado junto a su fisioterapeuta como parte de su recuperación a la rodilla derecha.

Farfán quiere jugar en Sudamérica

Hace una semana, Jefferson Farfán reveló que no pensaba retornar a Europa porque deseaba estar más cerca de su familia. "Quiero quedarme en Sudamérica, obviamente. ¿Qué país me atrae? Brasil, me gusta. También Argentina", dijo en 'El Córner'. No descartó irse a la MLS o al fútbol mexicano.

¿MLS? "Me han hablado, pero no tengo nada con ningún club de MLS. Me han hablado mil veces, pero no hay nada. En estos momentos estoy enfocado en recuperarme al 100% y de ahí ver mi futuro", dijo en su momento el delantero peruano.

