André Carrillo y Ricardo Gareca. | Fuente: EFE

En medio de su cuarentena en Arabia Saudita, el delantero peruano André Carrillo señaló que se encuentra "feliz" de la vida en Al Hilal, donde quiere seguir ganando títulos.

“No está en mis planes volver a jugar en Europa. Aquí estoy feliz, el club y los fans me quieren. Por el momento no he pensado en eso, quiero seguir ganando títulos aquí. Solo he ganado la copa, supercopa y la Champions League de este continente. Uno como jugador quiere quedar en la historia de los clubes", declaró la 'Culebra' en entrevista con Movistar Deportes.

El jugador de 28 años admitió que el entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, prefiere que juegue en otra liga más competitiva. “Gareca es cercano a nosotros, ha venido a Arabia y nos habla más de lo personal del día a día y tu vida, eso te ayuda porque te da confianza porque se preocupa por ti como persona y jugador. Le gustaría que esté en otra liga, pero son decisiones que uno toma. Yo le dije que estoy feliz de estar aquí y que me va súper bien y no tengo motivos para irme.”, agregó.

En otro momento, Carrillo comentó como está entrenando en medio del confinamiento por el coronavirus. “No es lo mismo entrenar solo, uno tiene que irse adaptando para llegar bien cuando todo vuelva. Tengo aplicaciones que uso para entrenar y hacer mis rutinas y mantenerme físicamente bien”, culminó.

El exjugador de Alianza Lima milita en Al Hilal desde julio del 2018 y tiene contrato hasta junio del 2023.

André Carrillo en Al Hilal. | Fuente: EFE

Te sugerimos leer