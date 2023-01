Conmebol. | Fuente: Conmebol

Conmebol anunció este lunes que los torneos sudamericanos Sub 17 y Sub 20 de fútbol se disputarán en el segundo semestre del próximo año en Ecuador y Colombia, respectivamente, pese a que la FIFA canceló los mundiales en ambas categorías debido a la pandemia del coronavirus.

El máximo ente rector del fútbol sudamericano anunció en un comunicado que tanto el torneo Sub 20, que estaba programado en febrero en Colombia, como el Sub 17, previsto para marzo en Ecuador, se disputarán de todos modos "para generar y potenciar el desarrollo de estos equipos a través de torneos internacionales".La entidad añade en la comunicación que "no es de menor importancia señalar que, al cancelar FIFA las ediciones 2021 de los mundiales respectivos, ambos Sudamericanos no serán clasificatorios".La Conmebol agrega que la dirección de competiciones del organismo "informará oportunamente las fechas exactas de disputa, teniendo siempre en consideración la evolución y el contexto vigente de la pandemia COVID-19".La decisión de la Conmebol se sustenta en que los equipos de las diez asociaciones nacionales se han estado preparando sin pausa para los mundiales ahora cancelados.

