Claudio Pizarro jugó su último partido en marzo de 2016, teniendo a Gareca como DT.

Claudio Pizarro jugó en la Selección Peruana hasta el año 2016. Uno después, en 2017, la bicolor logró regresar al Mundial luego de 36 años. El 'Bombardero', sin embargo, dejó entrever que se siente parte de la clasificación.

"Pude llevar un cambio a la Selección que luego dio frutos, uno por su país tiene que sacrificarse y la sastifacción más grande es la clasificación al Mundial. Sabía que había la posibilidad de que mi trabajo no pudiera disfrutarlo estando presente, pero sí disfruté que vuelva a un Mundial", dijo en Gol Perú.

Además, el excapitán de la blanquirroja se refirió a lo que sintió tras quedar fuera de la convocatoria a Rusia 2018. "No ir al Mundial, para mí, fue muy difícil. (...) Tenía que haber cambios, yo sabía que iba a durar mucho tiempo, que iban a venir nuevas generaciones y yo tenía que ser un ejemplo para ellos, para lograr objetivos", dijo Claudio Pizarro.

"Sabía que iba a haber la posibilidad de que yo no llegue a ese Mundial al que se iba a clasificar, pero, en el momento en que pasó, sí podía estar. Esa situacion para mí fue muy dificil, porque cuando yo pensaba que iba a tener posiilidad de ir, las cosas no se dieron, pero al final las decisiones son siempre de otras personas y uno no puede hacer nada al respecto", puntualizó.

