Claudio Pizarro, embajador de Bayern Munich, opinó sobre el compromiso entre el club bávaro ante el Werder Bremen por la fecha 8 de la Bundesliga. El exgoleador peruano reiteró que le guarda "mucho amor" a los 'Lagartos', pero en esta ocasión desea el triunfo de los dirigidos por Han-Dieter Flick.

“Es un partido muy especial, obviamente. Jugué para ambos equipos, tengo muchos amigos y muchos buenos recuerdos. Obviamente estoy en el Bayern en este momento, así que espero que jueguen bien y ganen el partido. Pero como he dicho muchas veces, tengo mucho amor por el Werder, y siempre que jueguen en cualquier otro equipo espero que lo hagan bien", declaró Pizarro a la web de la Bundesliga.

Pizarro, además, señaló que el 2013 fue el mejor año de su carrera vistiendo la camiseta de Bayern. “Creo que el mejor momento y el más exitoso fue 2013, cuando ganamos el triplete: la Copa DFB, la Bundesliga y la Champions League. Fue muy especial, es un año que nunca olvidaré”, agregó.

El excapitán de la Selección Peruana consideró al brasileño Zé Roberto como su compañero favorito en una cancha de fútbol. “Lo he dicho muchas veces: para mí, uno de los mejores jugadores con los que jugué fue Ze Roberto, un brasileño con el que jugué muchos años en el Bayern. Fue uno de los jugadores más importantes para mí, ¡porque siempre me estaba dando el balón para marcar! Siempre fue uno de esos jugadores que me sorprendió mucho", sostuvo.

“Creo que definitivamente los jugadores que tuvieron del campeonato de 2013; el triplete en 2013. Con la experiencia que tienen y los años que han pasado en el club, habrían sido un gran apoyo para los nuevos jugadores y para los jugadores más jóvenes. Fueron Thomas Müller , Manuel Neuer , Jerome Boateng , David Alaba y Javi Martinez. Para mí, esos fueron los jugadores más importantes para que el Bayern pudiera volver a ganar el triplete", puntualizó.

Claudio Pizarro se reitiró del fútbol la temporada pasada defendiendo a Werder Bremen, club donde llegó en 1999.

