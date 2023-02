Christian Cueva en el Santos. | Fuente: Twitter

Christian Cueva (27 años) fue criticado duramente por Paulo Autuori, director deportivo de Santos, que dio a conocer que el volante peruano tiene “muchos problemas” y que no volverá a jugar más en el equipo brasileño.

"Cueva tiene muchos problemas, todos lo saben. Estamos analizando sobre su futuro. Cueva no va a jugar más por Santos este año", señaló el extécnico de la Selección Peruana respecto al futuro de Cueva, que tiene contrato con Santos hasta el 30 de enero del 2020.

“Mientras tanto, no entrenará con el grupo. La posibilidad es que el club piense en algo", agregó Autuori en conferencia de prensa.

Asimismo la prensa brasileña aseguró que 'Aladino' faltó al entrenamiento del último sábado, hecho que habría provocado la decisión de Santos respecto a la continuidad del volante de la Selección Peruana.

Por otro lado, el directivo de Santos habló de la continuidad del entrenador Jorge Sampaoli. “¿Cómo puedes obligar a alguien a quedarse? En este punto, le aseguro que las conversaciones no tienen una definición de 'Quiero quedarme' o 'No quiero quedarme'. No hay definición por el club o el entrenador. El nuevo factor es que Sampaoli hoy tiene una mente clara sobre lo que será 2020 para el club", apuntó.

El último partido de Christian Cueva con Santos fue el 14 de setiembre, en la caída por 1-0 ante Flamengo.

Paulo Autuori en conferencia de prensa. | Fuente: Twitter

