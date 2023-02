Jean Pierre Rhyner: 'En Perú soy hincha de Alianza Lima'. | Fuente: ESPN Perú

La semana pasada se dio la noticia que Jean Pierre Rhyner quedó habilitado para poder ser convocado por Ricardo Gareca a la Selección Peruana tras finalizar todos sus trámites. Por su parte, el jugador suizo y de madre peruana, además de hablar de su cariño por este país, también contó de qué equipo peruano es hincha.

"En Europa yo hace mucho tiempo que soy hincha del Real Madrid. Por cierto, en Perú aquí lo ven, soy de Alianza Lima", indicó Rhyner mientras mostraba una camiseta 'blanquiazul' en una videollamada con ESPN Perú.

Al respecto, agregó: "Todo empezó por la familia, en Perú me hablaron bastante de Alianza Lima. Es una pena porque todavía no he ido al estadio de Alianza, porque viajé en diciembre y ahí no había liga, pero ojalá que eso cambie en el futuro y pueda ir a ver uno".

En tanto a lo que conoce del equipo victoriano, precisó: "No me contaron mucho del equipo en sí, pero sí sobre los hinchas, me comentaron sobre los rivales y esas cosas", afirmó en defensa central de 24 años.

