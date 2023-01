Gerardo Pelusso sobre Pablo Bengoechea: 'Es un técnico muy inteligente y muy capaz' | Fuente: RPP Noticias

Gerardo Pelusso, quien estuvo al mando de Alianza Lima durante la temporada 2006 y salió campeón con los blanquiazules ese año, habló sobre la actualidad del club íntimo y destacó el gran trabajo que ha hecho Pablo Bengoechea en el equipo.

"Pablo Bengoechea es un técnico muy inteligente, muy capaz. El fue en busca de imponer su idea en un plantel para ver si podía ganar un campeonato y lo hizo. Creo que nadie le puede reprochar nada porque Alianza hace muchos años que no salía campeón", declaró Pelusso para RPP Noticias.

El estratega uruguayo se refirió al estilo de juego que ha implantado Pablo Bengeochea en Alianza Lima, y que hay hinchas que no están de acuerdo con eso. "Los románticos no deben estar de acuerdo con la presencia de Pablo porque a mi también me decian que Alianza es el equipo del pueblo, del toque de la gambeta, pero yo tambien traté de ser lo más pragmático posible y sacarle el jugo al plantel que tenía para que el equipo rindiera. Dejé de lado los ideales para buscar buenos resultados", agregó.

Gerardo Pelusso actualmente se encuentra sin equipo tras dirigir a Deportivo Cali durante la temporada 2017-2018. El entrenador de 65 años fue campeón de la Copa Sudamericana en el 2015 con Santa Fe de Colombia.

Te sugerimos leer