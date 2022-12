Your browser doesn’t support HTML5 audio Alexander Callens: "Estaba entrenando cuando me dijeron que iría a la Copa América"

El defensor peruano Alexander Callens arribó esta mañana a Lima para integrarse a los trabajos de la Selección Peruana que participará en la Copa América Brasil 2019.

"Estoy más que feliz. Ahora toca darlo todo por la selección. Me tomó de sorpresa (la convocatoria) porque yo estaba entrenando y ya de ahí me dijeron que estaba en l a lista para la Copa América", contó el jugador del New York City.

Además, contó sobre sus deseso de hacerse un espacio en la zaga central: "Todos queremos estar entre los once y eso será una bonita lucha. Hay que ir paso a paso y dar el cien por ciento para que la gente esté contenta", finalizó.

Te sugerimos leer