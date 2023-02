Juan Aurich vs. Santa Rosa por la fecha 3 de la Liga 2. | Fuente: Juan Aurich

Juan Aurich vs. Santa Rosa se enfrentaron este miércoles 11 de noviembre por la fecha 3 de la Liga 2, en el estadio de San Marcos. El 'Ciclón', que llegaba de ganar sus dos primeros partidos, no pudo mantener el puntaje perfecto, pero sí el invicto, tras empatar 0-0 con un rival que recién en esta tercera jornada sumó su primer punto.

Con este resultado, los dirigidos por José Soto se mantienen líderes de la Segunda División, con siete unidades, a la espera de lo que pase con Alianza Atlético, que tiene seis puntos con un partido menos: este miércoles, a las 6:00 pm., se mide ante Chavelines.

El equipo de Apurímac, en cambio, atraviesa una realidad opuesta: sigue siendo colero. Unión Comercio y Comerciantes Unidos, los otros equipos que tienen solo un punto, aún deben enfrentar a Coopsol y Santos, respectivamente, por la fecha 3 del torneo de ascenso.

El próximo encuentro de Juan Aurich será ante Chavelines, el martes 17 a la 1:00 pm. El mismo día, pero a las 10:30 am., por el partido correspondiente a la cuarta jornada, Santa Rosa se medirá con Comerciantes Unidos. La Liga 2 consta de nueve fechas. Al finalizar, los cuatro primeros clasificarán a una semifinal: 1° vs. 4° y 2° vs. 3° en partido único. Los ganadores se encontrarán en una final para definir al único club que se sume a la Liga 1 2021.

Incidencias del partido:

Primer tiempo

31' TA en Juan Aurich: Raúl Ferreyros (#14)

45+1' Gol anulado a Santa Rosa: posición adelantada de Danny Kong (#18).

Segundo tiempo

12' TA en Santa Rosa: Juan Hernández (#8)

Cambios en Juan Aurich:

Sale Ingresa Nicolás Tami (#18) Leonardo Carrillo (#27) Raúl Ferreyros (#14) Darwin Meléndez (#26)

31' TA en Santa Rosa: Carlos Castillo (#3)37' Cambios en Santa Rosa:

Sale Ingresa Juan Hernández (#8) Juan Carlos Asca (#26) Víctor Bazán (#9) Diego Del Castillo (#24)

38' Cambio en Juan Aurich:

Sale Ingresa Kevin Caraza (#9) Jerico Canessa (#33)

41' TA en Juan Aurich: Kerin López (#25)

95' TA en Santa Rosa: José Zurita (#7)

Alineaciones confirmadas:

Juan Aurich: Ismael Quispe, Franco León, Kerin López, Karol Lebogang, Jonathan Segura, Gustavo Collante, Renato Sandoval, Raúl Ferreyros, Juan Martínez, Nicolás Tami, Kevin Caraza.

Santa Rosa: Mauricio Mafla, Javier Asenjo, Carlos Castillo, Andru Liñán, Óscar Bogado, Juan Hernández, Jose Zurita, Víctor Bacán, Johan Gonzales, Danny Kong y César Zambrano.

