Reimond Manco jugará en 2021 en Alianza Universidad | Fuente: Liga 1

Alianza Lima no pudo evitar el descenso en la última Liga 1 a pesar que era el equipo (de los involucrados) con mejor panorama para salvarse de la baja. Sobre esta situación se refirió el mediocampista Reimond Manco, quien comparó la situación que pasaba el plantel blanquiazul en años anteriores con el reciente.

“Fue muy triste, porque los jugadores que hemos estado cuando Alianza no es lo que es ahora, me refiero económicamente o en cuanto a infraestructura. A nosotros a veces nos quedaban debiendo uno dos meses, teníamos que esperar las taquillas para que nos paguen, sin embargo, todos los jugadores tenían identidad, todos tenían algo ligado con Alianza y salían a matar. Ahora pagan buen sueldo, les pagan a al día y tienen todo. Cuando tienes eso y vistes los colores de Alianza es una responsabilidad enorme. Yo pienso que se dejaron estar y cuando quisieron reaccionar no les alcanzó”, dijo el futbolista en ‘DirecTV Sports’.

Para Manco, Alianza Lima tuvo que ser dirigido en las últimas fechas de la Liga 1 por la dupla Jaime Duarte y Guillermo Salas. Cabe apuntar que perdieron los cinco partidos finales de la competición, lo que los llevó a ser superados en la clasificación por Carlos Stein.

“No sé por qué el ‘Chicho’’ Salas y Jaime Duarte no agarraron el equipo. No entiendo por qué no les dieron el equipo. Yo puedo asegurar que si le hubiesen dado a ellos, nada de esto hubiera pasado”, sentenció.

Reimond Manco formó parte de los blanquiazules por última vez entre 2015 y 2016. Para la actual Liga 1 será parte de Alianza Universidad de Huánuco.

Te sugerimos leer