Jean Deza jugó en Alianza Lima en 2020. | Fuente: Alianza Lima

Hace solo seis días lo anunciaron como nuevo fichaje. Sin embargo, Cultural Santa Rosa de la Liga 2 dio a conocer que Jean Deza dejó de pertenecer este viernes a la institución de Andahuaylas. Así el exjugador de Alianza Lima suma una nueva polémica más en su controvertida carrera.

A través de un comunicado, Club Santa Rosa señaló que Jean Deza sorprendió a la directiva del club al no declarar que tenía en vigencia un contrato con Carlos Stein, club que perdió la categoría y que jugará también en la Liga 2. De esta forma, incurrió en un doble contrato.

"La directiva del Club Deportivo Cultural Santa Rosa comunica a nuestros hinchas, simpatizantes y nuestra querida población andahuaylina, que el jugador Jean Deza deja de ser parte de nuestro querido club", empezó el club del ascenso.

"El jugador en mención sorprendió al a directiva al no declarar un contrato anterior en el Club Carlos Stein para este mismo año, produciéndose un doble contrato y entorpecer seriamente los objetivos del C. D. C. Santa Rosa", agregó.

Jean Deza fichó por Alianza Lima a principios del 2020, pero no logró destacar en la cancha y a la vez protagonizó una serie de hechos antideportivos. Tras su salida de Matute, el delantero de 27 años fichó por el Binacional, club donde jugó 16 partidos. Su mejor momento fue tras anotar un golazo ante Sao Paulo por la Copa Libertadores.

Deza ha militado en el extranjero en el MSK Zilina (Eslovaquia), Montpellier (Francia) y Levski Sofia (Bulgaria). En el fútbol peruano ha jugado en Alianza Lima, San Martín, Sport Huancayo, UTC y Binacional.

Hay que indicar, que la Liga 2 en la temporada 2021 estará compuesta por 12 equipos: Atlético Grau, Carlos Stein, Comerciantes Unidos, Santa Rosa, Deportivo Coopsol, Deportivo Llacuabamba, Juan Aurich, Pirata FC, Santos FC, Sport Chavelines, Unión Comercio y Unión Huaral.

