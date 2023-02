Gabriel Achilier: 'Espero estar la siguiente temporada en Alianza Lima' | Fuente: Liga MX

Hace unos días se hizo oficial la contratación de Gabriel Achilier como nuevo jugador de Orense SC. Como se recuerda, el defensor ecuatoriano pertenece a Alianza Lima y fue cedido a préstamo al cuadro ecuatoriano.

Por su parte, el futbolista de 35 años se refirió a la posibilidad de retornar al cuadro íntimo una vez que culmine su préstamo: #sa es la intención de todos, poder sumarme. Estoy seguro de que va a ser este año porque Alianza Lima va a armar un equipo competitivo para estar nuevamente donde se merece. Sumarme sería especial por el esfuerzo que hizo la institución por buscarme y por tenerme en el club”, indicó en diálogo con Toca y Pasa.

En tanto a no jugar por el cuadro victoriano este temporada, agregó: "Lastimosamente, por el tema del descenso, no se pudo concretar. Espero que este año se dé para la siguiente temporada estar con el club”.

Como se recuerda, el jugador no llegó a militar por Alianza Lima, a pesar de contar con contrato por dos temporadas, ya que su sueldo no se ajustaba al presupuesto del club una vez que decendió a la Liga 2.

"No era lo que queríamos. Jugar en Segunda no estaba en mis planes. Siento que soy un jugador de muy buen nivel, que he demostrado mi categoría, mi valía. Merezco también resaltármelo, uno sabe lo que ha hecho, lo que ha dejado”, indicó.

