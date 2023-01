Yamir Oliva firmó por dos temporadas con Alianza Lima | Fuente: Instagram

El acuerdo se cerró y este miércoles lo anunciaron como su segundo refuerzo de esta temporada. Alianza Lima hizo oficial la incorporación del mediocampista Yamir Edhu Oliva, quien fichó con los blanquiazules por dos años.

Oliva, de 24 años y con más de 100 partidos a nivel profesional en el fútbol peruano, integró en las últimas tres campañas de la Liga 1 el plantel de Universidad San Martín, donde llegó a ser capitán y su rendimiento le valió para ser parte de la Selección Peruana en los Juegos Panamericanos Lima 2019, además de un ciclo de entrenamientos bajo la dirección de Ricardo Gareca.

Yamir Oliva estuvo durante ese periodo cedido a préstamo por parte de Sporting Cristal. Al acabar su vínculo en 2020, llegó como agente libre a La Victoria.

"Terminando el campeonato 2020 tuve algunas ofertas, me llamaron directivos y entrenadores. Luego apareció Alianza Lima y no dudé en ir porque estar en un club grande siempre es lindo. El llamado de Alianza es una de las mejores cosas que pasaron en mi carrera. La decisión la tomé yo, mi familia está contenta", dijo el futbolista en entrevista con RPP Noticias.

En la última Liga 1 con los ‘santos’ estuvo en 25 partidos, de los cuales arrancó en 19 de ellos. Convirtió tres goles y brindó siete asistencias. A pesar de que disputará la Segunda División, Oliva confía puede ser este el camino hacia la Selección Peruana.

"Yo no voy a Alianza Lima por un tema de que esté en la Liga 1 o Liga 2, yo voy a Alianza a jugar y ponerlo en el lugar donde se merece, en los primeros lugares del Perú. No pienso que jugar Liga 2 sea un retroceso. Estar en un club grande es estar en un paso adelante, espero hacer un buen torneo para ver si me pueden llamar de la Selección", indicó.

"Quiero agradecer a los hinchas porque me están llegando mensajes de apoyo. Les digo que voy a dar mi 100% y pelear cada pelota, aportar con goles y no los vamos a defraudar. Vamos a ir por el título y devolver a Alianza a lo más alto", añadió.

