Víctor Rivera dirigió en las últimas tres temporadas a Municipal | Fuente: Municipal

A la espera que el conducto legal le brinde la posibilidad de ser parte de la Liga 1, en Alianza Lima ya van avanzando con los planes deportivos que apuntan hacia la Segunda División. Muchos de los futbolistas que sostenían contrato por la temporada en curso ya no continúan tras resolverse sus vínculos, las renegociaciones salariales se mantienen con otros y fueron oficializados como refuerzos Yamir Oliva y Yordi Vílchez.

Sin embargo, hasta el momento no aparece la figura del director técnico, aunque aparecieron nombres de entrenadores peruanos que serían alternativa para ponerse el buzo, tal como Víctor Rivera. El 'Chino' dejó Deportivo Municipal y actualmente está en condición de agente libre.

“No hay nada oficial, creo que hay un rumor, una especulación bastante fuerte, pero directamente aún no es un tema que ni siquiera está oficializado o en la agenda de Alianza Lima. Sé que también hay otros candidatos. En todo caso, el simple hecho de sonar para el club para mí ya es un privilegio por lo que es Alianza, por su historia, porque es un club de tanta tradición y me ha tocado trabajar ahí”, dijo en 'Gol Perú'.

Víctor Rivera fue asistente técnico del español Bernabé Herráez, quien logró el campeonato nacional con los blanquiazules en 2001, año del centenario de la institución. En su haber tiene dos título en Primera División, ambos con Universidad San Martín.

“Es una alternativa dentro de las que se manejan, lamentablemente no podemos decir más. Hay una posibilidad que seguro puede ser, al igual que otros colegas que también están evaluando. Es por eso, imagino, la demora un poco de la toma de decisión y mientras todavía no tengamos algún compromiso y no aparezca una opción, uno está en calidad de profesional libre”, explicó.

