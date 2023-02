Leao Butrón anunció su retiro del fútbol presional | Fuente: Andina / Liga 1

No estar en los planes del equipo para afrontar la Liga 2, llevó a Leao Butrón decidir ponerle fin a su carrera profesional en el fútbol tras 25 años, esto a pesar que tuvo la intención de continuar en Alianza Lima. El exguardameta 'colgó los guantes', pero no deja de pensar en el cuadro blanquiazul y se refirió en específico al caso de Jefferson Farfán, sobre quien dijo le gustaría retorne a la institución.

"Conozco a Jefferson y siempre va a ser respetable su decisión, pero no me lo imagino con otra camiseta que no sea la de Alianza Lima. Tiene todas las chances para ser más ídolo de Alianza, ha nacido en Alianza y dejó en alto el nombre del club a nivel mundial. No he hablado con él, pero sé que Rinaldo (Cruzado) lo ha tratado de convencer para que vaya, son muy buenos amigos, le ha insistido bastante. A mí me encantaría que Jefferson juegue en Alianza, porque más allá que sea en primera o segunda, el club no va a dejar de ser lo que es", dijo en conversación con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias.

Tras acabar su vínculo con Lokomotiv Moscú en agosto del 2020, Jefferson Farfán se encuentra sin equipo. Entrena por su cuenta y también en las instalaciones de la Videna, siendo incluso considerado por Ricardo Gareca para la Selección Peruana en las Eliminatorias. Alianza Lima mostró interés por él para que se sume al equipo en la Segunda División, aunque Deportivo Municipal también le realizó una oferta para la Liga 1 en esta temporada.

El delantero debutó a nivel profesional en Alianza Lima en 2001, logrando tres títulos nacionales.

Leao Butrón ganó tres títulos nacionales con Alianza Lima | Fuente: Andina

