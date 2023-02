México le ganó a Alemania en su debut de Rusia 2018 | Fuente: EFE

Manuel Neuer, guardameta del Bayern Múnich y de la selección de Alemania, aceptó este jueves que perder ante México en Rusia 2018 provocó la eliminación de su país por primera vez en la fase de grupos de un Mundial."Si no logras dar el primer paso, no puedes seguir adelante en los demás juegos. El perder nuestra posición fue una gran experiencia para nosotros, fue la primera vez que Alemania no avanzó a la siguiente ronda", explicó en una entrevista organizada por las Águilas del América en la que participó junto con Guillermo Ochoa.Alemania llegó a Rusia como campeón del mundo en Brasil 2014. Sin embargo, en la fase de grupos solo venció a Suecia y cayó ante México y Corea del Sur."México hizo un buen trabajo en contra de nosotros, jugaron a sorprendernos en el contraataque", expresó Neuer, quien se prepara para jugar la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa ante el Chelsea.

El portero de 34 años reconoció que al inicio de su carrera con el Shalke 04 quería jugar alguna posición de campo y no estar bajo los tres postes."Durante 4 años no tuvieron portero en el Shalcke 04 y el entrenador me puso en la portería. No teníamos buenas canchas, jugábamos en la tierra y no era tan divertido, pero lo hice lo mejor posible y ya nunca jugué en el campo, así que me quedé en la portería y estuve feliz de hacerlo", precisó.Ochoa, actual portero del América, también habló de los inicios de su trayectoria en el fútbol profesional y reveló que su primera posición fue la de delantero.

"Empecé como delantero en el América cuando tenía 10 años, pero después el portero se lesionó y el entrenador nos preguntó quién quería ser portero y levanté la mano. El entrenador me dijo que tenía talento para ser portero y yo le creí", expresó.El antiguo elemento del Málaga y el Granada españoles aseguró que hace 10 años era más sencillo ser guardameta, ya que su función se basa solo en el juego de manos."Actualmente el portero necesita un buen juego de pies. Los entrenadores quieren retener la pelota y comenzar el ataque desde el portero", concluyó.

